東方日報C1：馬國明挾民意鬥陳豪　佘詩曼單挑「雙欣」

無綫多套台慶劇定檔，除了《香港人在北京》外，還有《羅密歐與祝英台》及《新聞女王》。視帝方面，競爭最激烈的是陳豪與馬國明，2人今年表現出色，陳豪更偕太太陳茵媺在《羅》劇雙劍合璧，難怪充滿信心！至於視后則由佘詩曼單挑「雙欣」胡定欣與龔嘉欣，未開戰已話題十足。

無綫每年10月開始播放台慶劇，一眾主角佔盡時間優勢，在之後的台慶頒獎禮衝獎！繼《香港人在北京》定檔做台慶劇後，本報收到獨家消息，其餘兩套台慶劇暫定為陳豪、陳茵媺「夫妻檔」擔演的《羅密歐與祝英台》，以及佘詩曼、馬國明的重頭劇《新聞女王》。3劇均卡士強勁，當中陳豪與馬國明各有最少3劇角逐視帝寶座，陳豪有《新四十二章》、《破毒強人》及《羅》劇，在《破》劇的頹廢造型及獨特聲線更新鮮感十足；不過遇着後勁超強的馬國明，除了較早前的《法言人》外，還有網民至愛、暫為無綫今年收視之冠的《隱形戰隊》及之後的《新》劇，勢必鬥到難分難解。

希望林子善攞男配

陳豪與馬國明曾分別於2007及2019年奪得視帝，馬國明昨日受訪時說：「獎項真係平常心，同往年一樣，我都係想攞『最佳劇集』，獨樂不如眾樂，一齊食餐飯都開心啲。今年暫時出咗《法》劇同《隱》劇，《隱》劇機會大啲，因為暫時係今年收視最高嘅劇集，網上投票又暫時係網民至愛No.1；遲啲嘅《新》劇反應點仲未知，但我好有信心。」他自覺今年好好彩，在多套劇都有突破：「《新》劇個角色好少見，我唔係好人，同阿佘由頭鬥到尾，希望套劇出街反應好，爭獎機會大啲。仲有，我好希望『最佳男配角』由《隱》劇嘅林子善攞。」

至於陳豪亦很喜歡今年的作品：「《破》劇收視、口碑都有正面回響，我亦好期待《羅》劇得到好成績，畢竟Aimee（陳茵媺）已經冇喺螢光幕出現一段長時間，相信觀眾都期待，而且故事嶄新，所以都充滿信心！」獎項方面，他覺得言之尚早：「面對咁多強勁劇集，只可以抱觀望態度，信心係存在嘅，希望運氣可以延續到年底啦！」問有否信心與老婆齊齊攞獎，他笑說：「哈哈哈，如果係就真係多謝晒！」

陳茵媺復出有優勢

視后方面，胡定欣在《廉政狙擊》及《破》劇演出備受讚賞，本應得獎機會大，但如今要迎戰久休復出的陳茵媺及阿佘的「回巢作」，加上經常與視后擦身而過的龔嘉欣在《新》劇及《靈戲逼人》甚有新鮮感，看來必有一番激鬥！

阿佘當年憑《使徒行者》中「釘姐」一角橫掃11個獎，成為香港史上唯一「11料視后」， 昨日她受訪時說：「《新》劇係我好鍾意嘅劇本，每個角色都好有發揮，當然特別鍾意『Man姐』個角色，至於獎項一向隨緣。」胡定欣亦表示冇特別諗獎項：「好感恩攞咗兩次，《破》劇嘅章琳又好，《廉》劇嘅屠敏又好，觀眾評價好已經好開心，得唔得獎係其次。」

陳茵媺則很期待《羅》劇播出：「有得提名係開心，但我冇諗咁遠，啱啱出番嚟拍，最希望觀眾鍾意，當然阿Mo（陳豪）提名或得獎我都咁撐佢，我永遠都撐佢嘅！」而龔嘉欣則希望與台慶劇幾位主角合作：「獎項冇諗太多，希望做好每個角色，唔好令到畀機會自己嘅人失望。」

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：