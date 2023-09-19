「邪神」Marilyn Manson「鼻涕」襲擊女攝影師案罪成

有「邪神」之稱的美國搖滾男歌手Marilyn Manson於2019年開騷襲擊攝影師一案昨日有裁決，他有上庭否認控罪，結果他獲判罰款1,400美元及下年2月前必須於加州進行20小時社服，此外未來兩年禁止再於當地開騷！

法庭形容他的行為「太過份」，據當時報案的口供指Marilyn於2019年8月19日美國新罕布什爾州開騷時向一名正拍攝他的主辦方的官方女攝影師Susan Fountain 噴鼻涕，事後警方翻查閉路電視時發現事發時，Marilyn將臉貼近攝影鏡頭然後向她吐口水，不久他又向攝影師重施故技更將「一大篤鼻涕」呻落她臉上！而警方的報告亦指鏡頭影到Marilyn事後指住她笑。審訊期間，受害攝影師亦指自己從未試過如此受辱及被對待。她於庭上說：「對佢向我吐口水及噴鼻涕，絕對係人類做過之中最令人作嘔嘅行為。」

其實在今次襲擊事件之前，Marilyn近年已屢次被指控向多名女子性侵與虐待，而他否認指控之餘更反告受害人包括女星前未婚妻伊芬麗歌活特（Evan Rachel Wood）令他的事業受損。