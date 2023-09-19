吳磊踩單車片15日已破億點擊　Road trip周圍交換聯絡

內地小生吳磊近年作品量甚多，電視劇《愛情而已》及電影《不虛此行》早前相繼推出。雖然工作繁忙，但他卻未有放棄其騎車興趣，近日趁少許空檔即坐言起行，騎着單車往新疆出發，一路拍片記低所見所聞，當中包括於賽里木湖邊露營過夜、翌日出發到伊犁老城放風，甚至幫襯路邊理髮店剃鬍，及到遊樂園坐過山車的點滴，不禁令網民高呼「青春真好」。

吳磊共上載了3條影片，以《騎有此理》「北疆篇」命名，推出短短15天已錄得破億播放量。在「一個人的湖邊露營」中，他拖着勞累的身軀搭帳篷過夜，有經驗的他本來信心十足，結果還是折騰了很久，到夜深人靜時，因沒辦法梳洗只好忍受一天沒洗澡，準備就寢時，他笑說：「幸虧我帶了本書。果然，看了一會書，馬上就睏了。」這句話讓全網直呼太真實，大讚吳磊活得很接地氣。

而當行程完結後，吳磊接受內地媒體訪問，形容自己途中恍如「行走的風景」：「所有車開過去，然後又掉頭回來，然後又從我後面掉頭回來。」這些車掉頭迴轉兩次，全都是為了跟他打招呼：「畢竟我的是兩個輪子，他們是四個輪子的，我想跑也跑不掉，我想停下也不是，想繼續往前也不是，但大家都很友善。」吳磊還透露有人送水給他喝，兼幫他加油﹕「挺開心的，但確實一路上絡繹不絕，那天就是『接待』了不少客人，整體來說還是很歡樂很開心的。」有貨車司機還於網上透露，與吳磊交換了微信，事後才知對方是大明星，覺得是旅途意外的得着。