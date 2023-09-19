婚姻現危機？賓艾佛力與前妻車內行為過份親密被斷正

荷里活男星賓艾佛力（Ben Affleck）與天后妻子珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）自去年結婚後經常被傳婚變，而近日有狗仔隊影到賓佬與影星前妻珍妮花嘉娜（Jennifer Garner）見面時表現過份親密，因而引發外界討論！

賓佬與露柏絲早於20年前因合作拍戲而撻着，最終於2004年分手收場。此後，他與另一名女星珍妮花嘉娜又因合作拍戲而撻蕘，並於2005年結婚，女方更還為他誕下3名子女，最終於2018年正式離婚。而他就於2021年與露柏絲愛火重燃，並於2022年結婚。由於子女的關係，賓佬與嘉娜經常見面，2人一直保持友好的關係。不過近日他們在接送女兒的過程中，與女兒在車內有說有笑，而男方更被影到笑容滿臉將頭靠在前妻肩上依偎，並露出一臉「冧樣」。照片曝光後，即在社交平台瘋傳，並掀起兩極討論，其中有網民認為夫妻離婚後仍能於子女面前扮演好父母角色好正常，不過亦有網民認為他對前妻過於親密的行為，完全沒有理會現任妻子的感受。

雖然大家都食住花生等睇露柏絲向老公大興問罪之師，不過前日（18日）2人就被狗仔隊影到於洛杉磯攬到實行跳蚤市場，似乎雙方沒有因「密照」而所影響。