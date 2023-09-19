英國諧星布蘭德被女主持爆想與她及女兒上床

曾與美國天后Katy Perry結過婚的英國諧星布蘭德（Russell Brand）日前被多名女子在電視節目中連環指控被他性侵及虐待。而英國一名電視主持Vanessa Feltz昨日於自己的清談節目上爆料，指布蘭德曾與她開玩笑表示想與她的幾名年少女兒上床！

她表示當時布蘭德於她的節目中直接公開問她：「可以同你或你幾個女上床？」而她即時回答：「唔得，你唔可以呀！唔得。。。」之後布蘭德再追問：「或者呢個係一個奇怪建議。。。」Vanessa即插嘴：「或同時3P，唔得呀！」被拒的布蘭德繼續哀求：「佢總係領先人一步。Vanessa Feltz，嚟啦，佢哋（她的女兒）有啲已成人。」Vanessa即回答：「我有兩個女，答案就係唔得。你可唔可以停止！你唔可以呀！」之後布蘭德笑她好自私。Vanessa表示當時已對他的「笑話」感深切冒犯。

布蘭德因性醜聞而影響事業，他近日舉行的楝篤笑慈善演出，主辦單位昨日亦宣布將餘下的演出「煞停」押後舉行，節目的主辦單位表示：「我們將餘下的籌款演出押後舉行，我們不想這樣做，但我們知道你們會了解。」他原定於今日於皇家溫莎劇場舉行。除了演出受影響之外，他原本的未來「書約」亦暫停推出，包括原定於12月推出的新書《Recovery: The Workbook 》。出版商在聲明中表示那些指控太嚴重，不得不停止出版他的書籍。布蘭德於2017年已與該出版商合作出書。

布蘭德形象跌谷底，收入大減。但他的天后前妻Katy Perry近日被爆以9位數字的金額將自己所有歌曲版權賣斷給音樂版權公司Litmus Music