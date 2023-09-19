阿信鼻插喉管開騷　自責道歉病況曝光

台灣天團五月天月初喺內地西安開騷，而主唱阿信則因鼻插喉管登台獻唱嘅畫面，引起外界對佢嘅健康問題相當擔憂，唔少粉絲更直言希望阿信可以先養好身體，再繼續唱。日前，阿信亦透過社交網分享身體狀況：「我知道這兩天大家都有一點擔心我，但是沒事，只是一點小小的感冒。」

早前（8日）阿信喺西安站鼻插喉管勉強完騷後，事隔2日（10日）再喺演唱會上向廣大歌迷致歉：「抱歉，喉嚨好癢，好想咳嗽，等我一下好嗎？我知道這兩天大家都有一點擔心我，但是沒事的，只是一點小小的感冒。」面對粉絲嘅持續關心，阿信亦再於17日喺社交網透露，其實喺泉州站完騷後病咗，身體未康復嘅前提下工作又忙不停，所以先不在狀態：「交代這些，不是為了讓大家擔心，而是跟大家致上誠摯的抱歉之意。」

雖然阿信身體抱恙，不過向來錫粉錫到燶嘅佢，仍不忘安慰道：「可能都是你們一生一次看到五月天的機會，總是更希望大家看到的是沒有一點點瑕疵的演唱會，總是更希望大家看到的是百分之一百的五月天，怪獸會努力，瑪莎會努力，石頭、冠佑也會努力，當然，我也會加倍努力。」面對阿信嘅真情剖白，唔少粉絲都心痛道：「謝謝你那麼不舒服，還在那麼努力的給大家最好的演出！」、「拚命之餘真的要顧身體！」、「五月天長命百歲！」、「阿信哥，不要過意不去，五月天給我們就是最好的。」