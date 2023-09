好多歐美紅星都因為整容而走樣,最近於2000年代因演出一系列青春劇而走紅的美國女星珍妮花露芙希威(Jennifer Love Hewitt)亦因為被懷疑整容而走晒樣!

她近日於社交網公開新照時,個樣明顯與以往大大不同,有粉絲更留言表示:「幾乎認唔出係你!」而她亦有回應並堅稱自己沒有變。不過有整容醫生受訪時就揭穿她肯定有整過容:「唔會有人相信佢一啲都冇變!」醫生認為她至少額頭、上眼皮附近都打過肉毒桿菌,而嘴唇亦打過填充劑,鼻子和嘴之間應該都有輕微整過。

珍妮花曾是人氣美少女,曾主演過賣座恐怖片《舊年暑假搞乜鬼?》(I Know What You Did Last Summer)系列而爆紅,她亦與成龍在電影《特務踢死兔》(The Tuxedo)中合作過。已44歲的她近年已淡出幕前專注家庭生活。