佳節慶團圓　大餐甜品有驚喜

中秋佳節，又有藉口約家人朋友食餐好，無論是中西餐廳，都有推出主題大餐，想簡簡單單來些應節甜品，一樣有得供應，想食好嘢，絕對無問題。

小朋友玩燈籠

每逢中秋節，小朋友最開心拎住個燈籠出街玩。Aqua Restaurant Group旗下的餐廳，今年推出不少主題菜式，中環The Chinese Library除於現時至10月15日推出10道菜的翡翠盛宴，在特別日子也可預訂煙熏北京烤鴨及牛油蛋酥阿拉斯加蟹等適合分享的菜。於9月29日至30日更有限定的鮮松茸沙窩焗魚及琉璃明月卷，小朋友可獲贈燈籠助興。尖沙咀胡同則會在9月28日至29日推中秋晚宴，菜式有金蒜老虎蝦和葱燒牛柳等，套餐包括有中式傳統燈籠工作坊。若想特別一點，可揀選中秋當晚乘搭張保仔號，邊飲邊欣賞迷人夜景，到時也會為小朋友送上燈籠。

麻辣川菜

麻香十足的川菜相當醒胃，飲食集團BLACK SHEEP Restaurant Group旗下的Grand Majestic Sichuan在9月28日至10月1日推出月滿瑰麗中秋限定菜式，包括有酒香麻辣涼拌海鮮、分量十足的燒椒帝王蟹和成都傳統小吃三大炮，讓大家火熱過節。另外，意式雪糕店Messina以中秋作靈感，將於9月27日至10月3日推出2款限定口味，飛奔上月球是蓮蓉意式雪糕拌鹹蛋吉士配月餅皮碎粒，超級香梨月亮以桂花和梨製作，啖啖芳香。

特式鹹湯圓

過節除吃大餐，飯後亦習慣來碗湯圓寓意團圓吉祥。Chilli Fagara 麻辣燙特別由現時起供應中秋鹹湯圓，餡料由豬肉、冬菇和蝦乾混合而食，配川味的麻辣風味高湯，別具滋味。客人亦可於餐廳網站訂購中秋鹹湯圓套裝，返屋企繼續歎。

泰式甜味

除了湯圓，美味甜品也是飯後之選。剛搬到灣仔的泰國過江龍甜品店After You Dessert Café，除有新出的焙茶刨冰，還於9月25日至10月6日使用鹹蛋黃和水仙杧等食材打造的中秋限定特別版甜點鹹蛋黃鮮忌廉牛角窩夫配呢拿雪糕及杧果鮮忌廉牛角窩夫配杧果雪糕，祝大家在金黃色明月下團圓過節。