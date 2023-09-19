未來老公鍾健威乜都唔識　黃美棋佛系搞結婚

藝人黃美棋早前於社交網宣布喜訊，在上月預祝34歲生日的派對上，獲男友鍾健威（Ray）求婚。快將成為鍾太的她，被求婚後今日（19日）首度現身，與焦浩軒一同出席活動。正在籌辦婚事的黃美棋，笑指原以為未來老公鍾健威經常做婚禮司儀，理應熟悉相關事宜，她説：「原來佢比我更加唔識，依家我哋佛系心態處理，啱啱擇咗日子要搵場地，但4大長老對時間同場地都有啲意見，所以暫時係停滯不前仲傾緊。（4位都有意見？）吓，佢哋睇到報道我驚嫁唔出呀，哈哈！」

她指應該要相約雙方家人一起吃飯，更打算在中秋節親自下廚，問她是否廚藝了得？她説：「煮乜Ray都會讚好食，最叻煮烤雞，我知道佢爸爸好鍾意食蟹，試過佢生日時訂咗隻長腳蟹返嚟清蒸，好開心。」她透露仍在揀選日子但婚期會在明年春天，亦有朋友問她是否懷孕急結婚，但她解釋其實男友早在兩年前已求婚，因疫情關係才延期，問到是否懷孕？她說：「梗係冇啦！如果計適婚年齡真係差唔多，希望婚後2025年有個BB。」

至於單身的焦浩軒，笑指出席對方婚禮做嘉賓便可，毋需混入姊妹團識女生，他説：「依家要事業為重，有事業先有頭家，加上父母年紀開始大。」黃美棋即提議他先找個女友來服待父母，不過自己要半年後才辦婚禮，到時才可介紹姊妹給他認識。