花前月下偷閒歎下午茶

「好忙！」這兩粒字相信是不少打工仔每天都掛在嘴唇邊，每日超忙碌，總要鑽個時間來個忙裏偷閒，一於來個Chill歎的下午茶，為自己及身邊人打打氣吧！今日介紹兩間鬧市中的隱世小店，以花及月亮做主題，巴絲打大可趁機「風花雪月」一番！

紫色夢幻

位於金鐘的AMMO最近就與屹立中環超過半世紀有多的香港品牌中西花店合作，於即日至10月31日期間推出以紫色花卉為主題的「紫醉夢幻」下午茶套餐（兩位用），帶大家走進城市綠洲的夢幻世界之中。餐廳行政總廚峰師傅以紫色花卉為創作靈感，並以各種食用花入饌，炮製出多款粉嫩迷人、色香味俱佳的鹹甜美點，包括煙三文魚忌廉芝士撻、香脆惹味的櫻花蝦可樂餅、伊比利亞豬肉丸、蝶豆花桂花啫喱、士多啤梨朱古力撻及藍莓忌廉杯子蛋糕等。峰師傅更特意自製玫瑰士多啤梨果醬，讓大家塗英式鬆餅享用。飲品方面可選咖啡或茶，更可以優惠價加配顏色醉人的「蝶豆效應」或浪漫迷人的紫薯玫瑰奶沫特飲，讓大家吃得心花怒放！此外，中西花店以人手打造了兩款迷你絲花「蛋糕」擺設，以浪漫醉人的紫色為主調，搭配嫩粉紅與嬰兒藍的襯托絲花，組成如蛋糕造型的迷你花塔擺設，代表美味與陶醉的花藝盛宴；巴絲打惠顧下午茶套餐，每人獲贈迷你絲花蛋糕擺設一份（數量有限，送完即止）。餐廳同步推出主題精緻外賣版（需1天前預訂），讓大家可以走出戶外甚至在家中與親友慢慢細味！

月亮主題

想趁中秋前後偷閒來個特色下午茶也有好選擇！位於香港公園內的小白屋湖畔餐廳Pondside，就與韓國護膚品牌雪花秀以月亮為主題，於即日至10月31日期間推出全新的「月亮絮語下午茶」（有1位及2位用），以護膚品牌最新推出的THE ULTIMATE S菁典臻秀系列為靈感，以月亮為主調，設計出一系列精緻鹹甜美點，包括月亮柚子慕絲、人參果仁曲奇、杧果流心芝香撻、醬油漬鮑魚、迷你韓式炸雞漢堡、魚子醬布林尼班戟等，最特別是為了配合主題，下午茶餐盤飾上精緻月球燈，別具詩意！飲品方面，有用上韓國人參莓果茶製作的健康特飲鳳梨薑黃人參莓果茶，亦有咖啡或茶供選擇。餐廳於下午茶供應期間，於戶外花園亦設置3米高的巨型月亮裝置供大家打卡，夠晒浪漫！巴絲打惠顧下午茶更可獲贈護膚品牌送上的THE ULTIMATE S菁典臻秀系列護膚旅行套裝換領券及購物禮券乙套（數量有限，送完即止）。