東冲有料到：困難重重的泰國旅遊業

正當疫情已成過去，遊客重新出外旅遊之際，泰國同時有更好的發展，換上新的政府及總理，而旅遊業也有新的打算。

不過最近又傳出了對泰國不利的消息，馬來西亞的媒體紛紛報道，指有馬國遊客在泰國旅遊時，懷疑電召車司機想將他們載到另一處地方。

據講事主一行五人上了一輛車，坐車期間聽到司機不斷打電話跟其他人講述車上情況，例如有多少人及來自甚麼國家之類的，而且行車路線也有可疑，懷疑司機別有用心，最終棄車逃去。

事主事後將事情始末、司機及車牌號碼等放上社交媒體，加上當地媒體大肆報道下，泰國政府旅遊局聯同旅遊警察馬上找來那名司機問話，後來證實是誤會一場並作出澄清，而泰旅局的馬來西亞辦事處也希望跟那位朋友會面，藉以了解更多詳情。只是直至截稿前，該位朋友也沒有出現……

此外，也有媒體大字標題說馬來西亞美女遊客幾乎被迷魂黨捉走，但內文報道的卻是該女遊客被中東人士藉着詢問貨幣幣值意圖騙錢。這不過是一般騙徒慣用的伎倆，卻並非迷魂黨把你「賣豬仔」，但這已令當事人非常不安，並將事件告知傳媒。結果令到不少馬來西亞朋友都覺得泰國很危險。

面對這些情況，泰旅局雖然有所行動及回應，但這又有何用呢？這些消息一傳十、十傳百，最無奈是有些事情是羅生門、無頭公案，所以對泰國旅遊業來說，真相是怎樣，外國遊客信與不信對整個旅遊業來說都是一個重大的影響。

自己經常説，其實在曼谷有很多有錢的中國人、台灣人、馬來西亞人、香港人，如果要綁票的話，這些人士不是更容易落手嗎？試問一下這些外國人有否提心吊膽？大家上社交媒體問問他們便自然一清二楚。還有除了小弟，也有很多不同的人士每天拍片告訴大家聽泰國有多好玩，如果真的如此危險，相信亦冇人願意再分享這些片段……

胡慧冲