姚焯菲17歲生日　請你搭的士花費6位數

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）即將放假從新西蘭返港，其官方後援會「小菲象」於今日（19日）公開一連串應援活動，慶祝她本月22日17歲生日。

續在九龍塘港鐵站連租5個大型廣告燈箱，打造一條「Chantel專屬長廊」後，今日Chantel亦會請搭的士展開「免費乘車日」，由今日起「小菲象」安排20輛市區紅的，車身貼上慶祝Chantel 17歲生日的廣告。另外，部分廣告的士，將於9月24日（星期日）下午4時至9月25日（星期一）早上4時，免費接載乘客。車廂內後座椅背貼上免費乘搭告示的廣告的士，均會在上述時段免除乘客車資（乘客須自行繳付隧道費及其他附加費），更會全程播放Chantel的歌曲，花費約6位數。

此外，本月22日起，尖沙咀彌敦道清真寺外巴士站設「心意牆」應援燈箱，收集小菲象送給Chantel的生日祝福（包括文字及圖片）並融入燈箱設計中。還有29號將假新都城中心舉行簽書會。重點節目，則於本月24號，屆時約200位「小菲象」，連同特別嘉賓與Chantel大玩遊戲，慶祝她生日，不過只限「小菲象」的會員。而即將返港的Chantel更新社交網，上載多張新相留言：「mocks done！see you soon!」其中最吸睛是其睡衣Look爆光，但款式相當保守，當中還發現一張她和朋友玩視像的截圖，見Chantel「扁晒嘴」，有網民留言叫她不要哭，被疑她掛念家人而「思鄉病」發。