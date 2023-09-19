BMW 新版X5 X6 X7　三連發

寶馬新版X5、X6及X7日前正式抵港登場，輸港3車型全屬xDrive40i動力規格。搭載3.0L直六渦輪增壓引擎連48V輕混能系統，最大馬力及扭力分別同為381hp及520Nm。

寶馬(BMW)X系三兄弟，新版X5、X6及X7日前正式抵港登場。

輸港3車型全屬xDrive40i動力規格，均搭載性能更強的3.0L BMW TwinPower Turbo 直六渦輪增壓引擎連48V輕混能系統及8前速Steptronic運動化波箱，最大馬力及扭力分別同為381hp及520Nm@1,850 – 5,000rpm。X5及X6的0-100km/h僅5.4秒，X7則5.8秒。其中X5及X7均配備7座位，前者提供xLine及M Sport版本選擇，後者提供基本版及M Sport 版。而5座位的X6就只得M Sport版。

新X5與X6皆配備嶄新xDrive智慧型可變四輪傳動系統與DSC動態穩定控制系統，可依照不同路面狀態將動力輸出主動分配於前軸與後軸。懸掛方面，所有X5型號標準配備雙軸式氣壓懸掛系統，X6則搭載M跑車化電子懸掛系統。至於新X7不僅配備嶄新xDrive智慧型可變四輪傳動系統，還配備電子懸掛系統與前後軸自動水平氣壓式懸掛系統及整合式後輪轉向系統。

隨車數碼科技配置也通通提升，3車型全升級至全新BMW iDrive 8.5 操作系統、12.3吋數碼儀錶板搭配14.9吋輕觸式螢幕所構成的一體式曲面螢幕、全新AR擴增實境導航、BMW電子車匙功能、自動倒車輔助、自動泊車記錄輔助系統及變換車道輔助等。