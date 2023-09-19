區明妙素顏上陣扮失禁　孔德賢暖心醫師幫換褲

由蔡思貝及何廣沛等主演的無綫熱播劇《你好，我的大夫》劇情繼續推進，開始交代區明妙（MiuMiu）扮演的吸毒少女，與「中醫師」孔德賢因咖啡淋花問題發生爭執，不過當孔德賢知道對方是求醫病人，即以醫師身份表達關心，並貼心為因濫藥而陷失禁窘局的MiuMiu換衣物。

為了演活角色，MiuMiu坦言刻意素顏及化黑眼圈開工：「角色係長期吸毒，我幾乎冇化妝，有時仲會專登化啲黑眼圈，同埋化白個嘴唇。因為個角色早熟同自卑，監製有叫我唔好演得太精靈。」近年發展漸趨多元化的她，直言希望可作更多不同的嘗試：「類似斜槓族咁，可以有好多唔同嘅定位同身份，又好似小丑女嗰啲比較俏皮嘅殺手、打女，另外都想試吓仙俠劇。其實我一直未停過拍劇，可能係啲未播住，大家就覺得我少咗開工咁囉。」

另外，昨晚何廣沛與蔡思貝的捉泥鰍場口，拍攝時原來困難多多，前者以「惡心又費力」來形容：「呢場戲真係好難，所有泥鰍都滑潺潺，係冇辦法順利捉到，拍咗好耐。我哋要瞄準其中一條冇咁生猛嘅嚟捉，捉嚟捉去都係同一條，先至勉強過關！」他笑言拍到身水身汗：「拍嗰陣係暑假，同埋醫師嘅衫通常都係長袖，所以出汗出到濕晒。原來拍檔杜燕歌係捉泥鰍高手，我哋有場廠景，每次都係佢捉咗然後交畀我，但因為泥鰍嘅反抗力非常大，所以佢交畀我時都好Kick。」