黃翠如自爆情緒受困　寫旅遊日記解壓

藝人黃翠如主持的無綫J2旅遊節目《膽粗粗‧HERE WE GO》來到終結篇。自播出以來外界反應不錯，令初次擔任監製的她放下心頭大石。談到到訪風險極高的地方開工，丈夫蕭正楠與屋企人竟非常支持︰「雖然大家都會擔心，但佢哋知道我係好有份寸嘅人，大膽得嚟怕死，會保護自己。」

今次出埠拍攝，翠如表示將行程「斬半」，完成一半後返港，讓自己停一停再出發﹕「因為試過去太多國家同離港太耐，見到好多生存抉擇、冇得選擇嘅將來同迷惘，返到香港好多嘢消化唔到，情緒唔係咁好，嗰時有一段時間完全無做嘢匿係屋企。」自此她拍同類型節目會學會放慢腳步，又以寫旅遊日記去「幫助消化」。

翠如認為拍攝旅遊節目除吃喝玩樂外，最重要是帶訊息給觀眾，打破大家對某些地方的先入為主觀念。今次她又與「旅遊節目實習生」Zayden齊齊到訪科索沃，當地以阿爾巴利亞人為主，其次為塞爾維亞人。他們抵埗便要面對最大考驗﹕「第一件不幸事件係『斷網』，好唔容易買到張上網咭，係好平130蚊港紙20GB，但好難用得晒，因為大部分時間係冇網絡，只係間唔中send到message。」翠如又分享在當地置業，一間500呎屋只售40多萬港元，相當吸引。