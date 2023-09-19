水澤麻衣 乳神愛虎棒！

喺日本，有兩大球類比賽特別受歡迎，除咗足球，仲有棒球，雖然球迷以男性為主，但亦有唔少女性鍾意睇，好似寫真界乳神水澤麻衣，就係日本職業棒球嘅狂熱分子！

肉球大又彈

以前要欣賞日本寫真女優嘅演出，通常係靠翻閱雜誌同寫真集，家陣經已唔同晒，事關唔少女優進軍網絡界，透過唔同嘅社交平台接觸粉絲，正如今日為大家介紹嘅水澤麻衣，就成日喺社交網上載搖乳蕩奶嘅誘人短片。講真，今年32歲嘅麻衣，雖然體態纖巧，但擁有一對脹卜卜嘅I奶，而且呢對肉球嘅彈力非凡，吸睛度爆晒燈！除咗好波之外，麻衣個樣都生得幾可愛，經常露出燦爛笑容，難怪人氣愈嚟愈高！

露奶講波經

查實水澤麻衣早喺2013年出道，當時以女子組合「仮面女子」成員身份發展歌唱事業。2018年，麻衣從組合中畢業，沉寂咗一段日子，到咗2020年就同天木純、天羽希純等同隊成員進軍寫真界，之後仲獲得藝能事務所安排，加入另一隊女子組合「sherbetNEO」，令歌唱才華有得繼續發揮。

除咗拍寫真同登台，麻衣亦係一位網紅，事關佢設立咗一條視頻，介紹有關日本職業棒球嘅資訊，特別係愛隊阪神虎棒球隊嘅消息！姑勿論麻衣講得好唔好，佢啲片都有大把人睇，因為每次出鏡都會着上超窄身比堅尼，仲會周不時喺鏡頭前搖動胸前一對肉球，所以吸引到大批「球迷」。