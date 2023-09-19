RubberBand聖誕除夕開騷　重返九展別具意義

樂隊RubberBand（RB）即將推出第10張專輯《Juntos》的同時，亦宣布今年12月平安夜、聖誕節及除夕在港舉行個唱。「Juntos」是西班牙文，有「一班人共同完成一件事」的意思，今次音樂會與即將推出的專輯採用同一名字，全因兩者有着一脈相通的目的。主音6號道：「香港喺過去呢3年經歷咗疫情、移民潮等等嘅事情，時間好似停頓咗，但同時亦令大家急速成長，要重新學習點樣再次同世界、香港，以及好珍重嘅人，甚至係自己相處。有啲人可能好冇信心向前行，我哋希望可以搵到多啲方法，透過今次音樂會同大家分享，呢啲未必係大道理，但最重要係搵到方向，然後同志同道合嘅人，一班人，在一起，做一件事。」

12月音樂會選擇在九展Star Hall舉行，對於RB來說別具意義，6號道：「RB喺2009年第一個演唱會就喺Star Hall舉行，因為係第一次辦專場，喺我哋心目中永遠都有個位置喺度。嚟緊九展將會改建，希望喺佢完成歷史任務之前，嚟返呢度再次開騷，體會返09年嗰陣我哋嗰份青澀同初心嘅之餘，同時檢視自己有冇遺失、違背昔日嘅心態。」