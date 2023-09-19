男人總係幻想遇上一位主動投懷送抱嘅寂寞少婦，對方唔止樣靚身材正，仲要有厚底身家，係咪好正好興奮呢？今日介紹嘅3部四仔作品，就係以此為題材，必定可以滿足到大家嘅慾望。

春心蕩漾

朋友聚會後回家，其中一位少婦想你送佢返屋企，然後路上話屋企得佢一個人，生活好寂寞，其實佢有乜嘢暗示？想知下文，就要睇Vision Films製作嘅《Come Closer #7》喇。由Eliza Ibarra、Lulu Chu、Haley Spades等氣質輕熟脫星演出，片中佢哋化身成心靈同肉體都相當空虛嘅少婦，遇上小鮮肉即春心大動，跟住落嚟就變成四級演出。呢班女氣質迷人，床技更係一流，加上各種高難度體位表演，四仔迷唔止睇得滿足，仲面紅心跳兼心郁。

求賜高潮

脫星到達高潮時，典床典席嘅反應，加上高聲呻吟，絕對係四仔其中一個賣點兼誘人位。如果鍾愛睇呢種演出，由Pure Passion炮製嘅《Fill Me With Your Orgasm #16》，相信可以滿足到你。今次嘅演出陣容強勁，搵嚟Ashly Anderson、Angel Gostosa、Kylie Shay等多位人氣脫星參演，佢哋有樣有身材，床上表現夠狂野，加埋急欲獲得高潮體驗，絕對係睇頭十足。

強勢「股」惑

寂寞少婦玩「股」惑，會否令你色心大動？想挑戰自己嘅定力，不妨睇吓Evolution Erotica出品嘅新作《Right Up My Big Ass》。作為片廠以巨臀為賣點嘅新系列頭炮作，找來Bobbi Starr、Olivia Saint、Kami Andrews等幾位脫星上陣，佢哋都擁有迷人豪華臀，尤其Bobbi Starr嘅37吋巨臀更係實力股。故事講作為瑜伽教練嘅一班寂寞少婦，喺上堂途中被臀部結實嘅精壯男學員吸引，繼而即場開波。劇情雖然薄弱咗啲，但勝在官能刺激度夠高。

碟評

寂寞少婦鹹濕仔，兩者可謂天造地設嘅一對，因此佢哋成為四仔片廠愛用嚟創作嘅題材，而喺今次推介嘅作品中，最具觀賞性嘅非《Come Closer #7》莫屬，氣質輕熟女加高難度體位，視覺效果一流！至於另外兩套作品，同樣值得一睇㗎！