「A0女神」游嘉欣出Pool隨緣　勉強未必有幸福

現年23歲的「A0女神」游嘉欣曾經渴望出Pool，一嘗拍拖滋味，但思想成熟的她明白到勉強冇幸福，現在寄情考試長知識，考完車牌再考船牌，充實自己。

游嘉欣在無綫新劇中飾演中醫，只有23歲的她年紀輕輕原來甚懂養生，平日除了會睇中醫調理身體外，又會去做岩盤浴排毒，加上勤做運動，身段愈來愈弗。她說：「自己好鍾意睇中醫，經常去睇，好養生，細細個已經自己刮痧，有乜頭暈身㷫就會即刻刮痧，又會去睇針灸、拔罐、食中藥都有，早啲養生可以保持喺呢個階段嘛，同埋身體一向比較差，所以要提早注意健康。」

嘉欣入行後迅速上位，演出不斷有進步，與她思想成熟懂得好好管理自己也不無關係，勤力做運動，入行時圓潤Baby Fat也大減，她說：「睇返以前點解可以咁圓潤，一路食嘢都好節制，目標希望練出多啲線條，最大問題係包包面，希望隨住時間慢慢消減。」

未有拍過拖的嘉欣只能在拍劇時感受戀愛滋味，心態亦由心急變成隨緣：「依家仲係拚搏階段，曾經好想出Pool，但慢慢睇淡咗，勉強未必有幸福。」嘉欣自言對拍拖要求與普通女孩子也差不多，希望對方成熟穩重，能給她安全感。面對出Pool難關，覺得要好好擴闊生活圈子，認識多點新朋友。而未有拖拍的她暫時寄情學習，充實自己，她說：「之前成功考咗車牌，依家諗住再考船牌，但係連車都唔會買，更加唔會買船，只係覺得考試好有成就感，覺得學多啲對生活都有幫助，可以長知識。」