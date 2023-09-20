【是日通勝】

農曆八月初六

癸卯年 辛酉月 辛巳日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午5時至7時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、動土、嫁娶

忌：出行、安葬、合醬

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：14、29、34

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：財運有點差，行事要保持謹慎，不可大意。

金牛座：易破財，處理投資問題要打醒十二分精神。

雙子座：謀事要有承擔，卸責退縮是無法取得成功。

巨蟹座：處理感情問題要忠於自己，勿再自欺欺人。

獅子座：運氣不是成敗關鍵，做好本分才是最重要。

處女座：做事快靚正，遇到任何問題都能應付自如。

天秤座：生活稱心如意，趁機作自我檢討會有得着。

天蠍座：人生總會遇到不如意的事，宜保持平常心。

人馬座：事業運不錯，但財運一般，注意量入為出。

山羊座：愛不是遊戲，感情關係是需要用心經營的。

水瓶座：運勢勝人一籌，宜專注事業，得着不會少。

雙魚座：不熟不做，謀事要量力而為，好勝易惹禍。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）龍 事業旺

（跌）豬 狀態差

鼠：心浮氣躁，有機會把簡單問題複雜化。

牛：得到貴人力撐，事業上可望有所作為。

虎：財運不穩，受外力干擾，花掉冤枉錢。

兔：瑣事纏身，應付過程感到吃力不討好。

龍：事業運佳，不妨用行動證明自己實力。

蛇：投資眼光精準，但要提防貪勝不知輸。

馬：得財有難度，是時候減少不必要開支。

羊：職場上好好表現自己，不難博得掌聲。

猴：心態正面，可以從工作中獲得成就感。

雞：遇貴人，大膽表達心中所想易獲賞識。

狗：桃花滿面，已有伴侶者必須自律言行。

豬：是日沖煞，精神萎靡，做事慢人一拍。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

睡床擺設宜忌

解決了睡床的擺位，也不能忽略睡床相關的細節。

‧床底通風為妙

睡床如採用升高地台式設計，再於地台放床褥，會有較多小毛病。建議選擇床底透風的四腳睡床款式，床架高於地面，讓床底有空氣流動。

‧睡床上忌用吊燈

想於睡房裝設水晶吊燈亦無不可，但必須避免設在任何坐卧之處的上方，尤其是睡床中央更是大忌，容易導致婚姻不穩、健康受損。其實所有燈飾應避免設於睡床中央，以免出現手術之象。床頭天花床設的燈飾，因為射燈聚光於頭頂，容易令居住者患上輕微毛病。宜在床頭櫃兩端裝設座枱燈，另應選光線柔和的燈泡，因為卧室屬陰區，不宜過分光猛，以免令陰陽氣場失衡。

‧睡床對鏡礙健康

睡房是放鬆休息的區域，如果睡床對鏡，半夜醒來看到自己的影像，對睡眠質素及精神健康有影響；而在風水學上，睡床對鏡容易帶來頭暈等問題。建議睡房的鏡子以布簾遮蓋，又或將鏡子裝置在衣櫃門內，有需要時打開使用，便不會影響睡房風水。

‧電器應遠離睡床

謹記電視與睡床的距離至少要有5呎以上，因電器的磁場會影響腦電波，臨睡前要將電源關掉。

‧床尾可掛婚照

人像照片要避免對着任何尖角，否則受煞氣所侵，會削弱夫婦運勢。如欲於睡房掛結婚照，較理想位置為床尾。