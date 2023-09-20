陳嘉慧「閃嫁」花花公子　新歡曾嗒巨胸落選港姐

無綫上位小花陳嘉慧近日突然「飛起」傳緋聞的許俊豪，原來另有新歡更疑似「閃婚」，嘉慧與男友頭貼頭，齊齊晒婚戒的照片令「婚訊」似層層。不過，有爆料指嘉慧的新歡是花花公子一名，與今屆的落選港姐有段情。

現年27歲的女神陳嘉慧（Erica）有「嫩版唐詩詠」之稱，憑2021年首次孭飛女主角劇集《愛上我的衰神》上位，劇集除了令她事業起飛，少有緋聞的她在劇集播出後，去年突然亦傳情花開，盛傳與劇中拍檔前天堂鳥成員許俊豪（Lincoln）撻着，當時兩人既結伴出海，又齊齊拍片翻唱劇集主題歌，戀情似層層，但近日兩人的戀情卻突然完結，網民發現嘉慧突然與Lincoln劃清界線，社交平台Unfollow對方，她出席宣傳時更斬釘截鐵強調與對方一向只是普通同事關係。

嘉慧與Lincoln關係急轉彎，原來已經另結新歡，與新男友打得火熱的她更戴上婚戒，疑似秘密閃婚。嘉慧亦明顯有意將戀情公開，近日她突然將電話通訊頭像換成為與男友頭貼頭冧爆互望的合照，除了甜到漏，更齊齊大晒無名指戴上的情侶鑽戒，令婚事更似層層。其實嘉慧的戀情早已有迹可尋，早於7月份她已經上載一張在車廂內與男友齊齊做心心相印手勢的相片，等到時機成熟再報喜。據知嘉慧6月份曾向公司請假，問到她是否在6月結婚？她說：「唔係，結婚一定會公開，冇諗過閃婚，佢係我男朋友。」對於男友是否已向她求婚，嘉慧則封口，未有再回覆。

「舊愛」許俊豪煞有介事

嘉慧爆出戀新情後，不願透露男友身份，但有爆料指嘉慧的「老公」是一位花花公子，私生活精彩，其中與今年的落選港姐、身材出眾的高伊聤（Venus）有段情。事實上身為瑜伽導師的Venus的確與嘉慧有得揮，在社交網擁有逾8萬Followers，更不時穿上Bra Top示範瑜伽，大晒「咪咪」，樣靚身材正，人氣不俗。

至於Lincoln回應嘉慧有新歡則煞有介事強調兩人從來不存在拍拖關係，一直以來也只是朋友與同事。講到嘉慧Unfollow他的社交平台，他則說：「呢一年我都取消關注咗好多人，純粹係唔想接觸太多社交平台嘅嘢。」至於有傳是被飛的一個？他則說：「關於好多傳聞，自己都唔係好清楚，留番畀當事人回覆係最好，多謝大家關心，希望大家留意《你好，我的大夫》，我都好畀心機去拍呢套劇，好努力『追求』思貝。」