粉絲暱稱層出不窮　竟然同犯罪團夥撞名？

近年人氣男團MIRROR熱潮席捲全港，掀起一波追星熱潮，大家先知，原來新一代偶像嘅粉絲追星方式變得更加多元化，就連粉絲名都層出不窮，各具特色。好似MIRROR除咗組合有粉絲名「鏡粉」外，每個成員都會有自己嘅粉絲名，例如姜濤嘅「姜糖」、Anson Lo嘅「神徒」、Edan呂爵安嘅「爵屎」等。

雲浩影

人靚聲甜嘅佢憑着《全民造星III》被觀眾所認識，出道後更勇奪「叱咤樂壇生力軍女歌手」金獎，歌藝相當不俗。佢嘅粉絲名同佢一樣强勁，叫做「迷雲黨」，相信好多人一聽到個名，第一時間都會想到犯罪團夥「迷魂黨」，但兩者只係讀音相似，用字就唔同，認真好特別！

炎明熹

有「樂壇小天后」之稱嘅炎明熹（Gigi），憑着扎實嘅唱功，一出道就成爲樂壇耀眼嘅新星。即將舉行處女個唱嘅佢，仲獲得一班「Gi炎粉」落重本宣傳，係銅鑼灣大屏幕播出佢宣傳影片慶祝，力撐偶像。佢嘅粉絲名係由英文名Gigi加埋佢嘅姓，粉絲真係好有心思！

魏浚笙（Jeffrey）

出道幾年就已經坐穩男神寶座嘅魏浚笙（Jeffrey），出眾嘅外貌令佢吸引大批「咖啡豆」追隨，原來佢嘅粉絲名都係有典故。皆因佢係咖啡中毒者，經常通過飲咖啡嚟去水腫，就連膠戰成員亦曾經嘲笑佢係「咖啡豆」，所以粉絲就用「咖啡豆」嚟作為粉絲名，非常趣致。

趙露思

除咗香港新一代嘅偶像，就連內地演員都會有專屬粉絲名。有「甜寵女神」之稱嘅內地女星趙露思，清純可人嘅樣子，自出道便備受注目。喺出道初期，佢嘅粉絲自稱爲「露珠」，粉絲覺得佢好似露珠一樣既可愛又有靈氣，露珠有着美好、純潔嘅含義。不過之後粉絲又改爲「可露麗」，因爲佢好鍾意食呢款甜品，同佢本人甜美可人嘅外表亦十分相襯。

虞書欣

同樣有「甜寵女神」之稱嘅內地女星嘅佢，憑《蒼蘭訣》一劇成功上位，亦躋身為「95小花」之一。佢曾經喺節目中因爲無厘頭嘅個性，被稱爲「泥石流般的存在」，而石榴嘅普通話讀音同泥石流相似，加上佢自小就鍾愛石榴，所以粉絲就叫做「小石榴」，酸甜又可愛嘅石榴，又真係幾襯佢嘅形象。