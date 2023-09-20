聲樂老師彈AL轉音好恐怖　MIRROR 4子被狠批華而不實

男團MIRROR的唱功一直備受爭議，最近有內地百萬網紅兼外國聲樂老師點評四子姜濤、Anson Lo、Jer及Jeremy的作品，狠批他們只有肢體表達而欠實在，應該找音樂老師惡補。

在內地網上視頻平台坐擁逾156萬粉絲的知名音樂網紅「JKAI杰凱」，每條短片都會由外國聲樂老師評價中港台當紅歌手，例如陳奕迅、周杰倫等，最近就輪到被視為香港頂流的MIRROR，她挑選了四位成員Anson Lo、Jer、Jeremy及姜濤在日本大型音樂平台「The First Take」所合唱的《Rumours》片段作評論。

片中老師全程聽到樣子非常懊惱，期間更被Anson Lo嚇親：「轉音好恐怖，似從未受訓練轉音的菜鳥。」連向來被讚唱歌擔當的Jer，亦被評「對自己的聲音沒有很好的控制力」，她認為「這幾位需要找老師學習一下」、「他們更注重於這種（浮誇），而不實在」，未知是否怕得罪鏡粉，老師在唱功以外也盡量發掘他們的優點：「他們看來很投入」、「英文挺好」，又稱「或者這個男團的設定就不是那種技藝精湛的歌手，像JJ與周深」來打圓場。網友紛紛留言稱是「老師受難日」，而在網民評分中，5分滿分他們僅得2分。

評《鏡中鏡》「虐待耳朵」

另外，該老師之前曾評價過姜濤在叱咤獻唱《鏡中鏡》的「出位」表現，她坦言基本上是在聽預錄好的音軌，姜濤只是在憤怒的自言自語，到尾段姜濤自High大叫時，她除下耳機直言「對耳朵來說是一種虐待」，而網民投票的痛苦指數高達滿分。