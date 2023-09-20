「甜心教主」王心凌自爆真實身高　為個唱加緊綵排

台灣「甜心教主」王心凌去年參加內地綜藝節目《乘風破浪》而翻紅，近期推出新單曲之餘，還將在台北小巨蛋為世界迴唱首站開鑼。近日，她突然在社交網點名表示網上她的個人檔案中，身高被寫錯成170厘米，希望可以改回正確的158厘米，又自嘲「氣場應該是有一米七」，其後其個人檔案亦火速改回，網民紛紛留言大讚她好誠實。王心凌一向是小個子女星代表，雖然身高唔到160厘米，但勝在比例夠好、身材纖瘦。她之前亦表示自己骨架細同食極都唔肥，讓大家都十分羨慕。

最近她在節目中，透露自己爲了準備演唱會，時間不足，恨不得一日有48小時。談到參加《乘風破浪》，她表示當時因爲疫情減少了很多與各地歌迷見面的機會，想通過節目和歌迷多見面。雖然自己很珍惜在節目中和隊友們一起努力打拚的日子，但她笑言「這些美好回憶大概一次就夠了。」至於演唱會上是否會唱代表歌曲《愛你》，她大方表示「一定會有這首歌，但是放在甚麼橋段，我們真的是有好好想過。希望大家可以一起合唱這首歌。」對於翻紅，她直言很感恩，也很開心這首歌讓大家暫時遠離疫情和生活上的壓力，「自己也是完全沒有想到，很開心。」