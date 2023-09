「哈利波特」丹尼爾後悔唔拍《奇異女俠》：我仍然耿耿於懷！

去年由楊紫瓊主演的奇幻動作賣座電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)今年初橫掃《奧斯卡金像獎》多個獎項,其中楊紫瓊更憑片中「大媽」一角而勇奪《奧斯卡》影后寶座。在楊紫瓊接拍之前成龍亦獲斟演但拒拍,而原來除了成龍之外,導演The Daniels曾邀請《哈利波特》(Harry Potter)男星丹尼爾烈格夫(Daniel Radcliffe)擔任主角,不過卻被他婉拒!

The Daniels在開拍《奇》之前,2016年曾執導過一部名為《救你命3000》(Swiss Army Man)的「怪片」,而男主角正是「哈利仔」!他在片中飾演一名會放臭屁的死屍。由於他們合作愉快,《奇》亦順理成章預埋「哈利仔」一份,不過,「哈利仔」最終拒絕接拍。近日,他接受雜誌訪問時就解釋當時是因為要演話劇而拒絕接拍《奇》,而他坦承對此仍耿耿於懷。「哈利仔」於訪問中對The Daniels有讚冇彈:「佢哋絕對係呢個世界上唯一一個我唔睇劇本都會應承接拍佢哋部戲嘅人。我會跟隨呢兩條友直至地球完結時,真係㗎!」