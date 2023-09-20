娛圈單打︱抽得水多終遇虎　今鋪失去了一切

加密幣風暴席捲全城，被證監會指為無牌經營的加密幣平台爆煲，第一個倒下的是「抽水界KOL」林作。他曾在社交網揚言已申請成為該平台合夥人，出事後卻急急劃清界線。說時遲那時快，執法人員日前以涉嫌串謀詐騙將他拘捕，引來網民狂歡，呵呵呵。

無他，不作死就不會死。林作平時實在太招積，行為實在太乖張。最經典是荷里活斬人案發生後全城同哀，他卻拿慘劇抽水焫㷫全城，連其任職的保險公司都忍無可忍，將他即時解僱。淪為失業大軍並無痛定思痛，轉型教人投資及推廣加密幣，把口繼續唔收，如今撈邊瓣衰邊瓣，網民唔心涼就假。

眾所周知，呢位「抽水界KOL」畢業自英國牛津大學，曾獲大律師資格，即使2017年自願除牌，但非常熟悉法律自不待言。偏偏條友仔在加密幣平台爆煲後，即時割席自稱受害者，仲話需時釐清「合夥人」法律關係，擺明噏得就噏，卸得就卸。今鋪是否告得入都好，個朵一旦臭咗，日後想搵人信佢都難，可謂「失去了一切」！

莫道憎人富貴厭人貧，見人趴街最開心，事實是林作的確不知自愛，自作自受。他出身富裕家庭，學歷又高人一等，本來已是贏在起跑線，無奈性格有缺陷，總是好高騖遠，語不驚人死不休，以為咁叫博出位，其實係靠害自己。要是他肯腳踏實地做人，又點會搞到咁唔嗅米氣。

不過咁，蔫豬頭都有盲鼻菩薩。女友裕美擺出不離不棄狀，話唔會擔心，只會為男友Stand By，有乜可以做就即刻做喎。真係患難見真情，孝感動天咯！