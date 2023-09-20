最後一位男伴現身　嘟嘟嚇到應智越「瀨尿」

由鄭裕玲（嘟嘟）主持，聯同五位人氣男神包括林家謙、魏浚笙（Jeffrey）、Tyson Yoshi、洪嘉豪及應智越（細貓）玩轉歐亞的HOY TV旅遊節目《去邊啊Do姐》昨晚（19日）播出第12集，最後一位嘉賓細貓登場。嘟嘟甫到埗首爾即化身導遊，帶細貓參觀樓高123層的首爾著名摩天大樓「樂天世界塔」。二人乘搭大樓內號稱「全世界最極速雙層電梯」，只需1分鐘便可到達海拔486米高的頂樓觀景台，電梯於上升期間更會播放過山車等動畫，非常適合打卡。來到觀景台，首爾城景盡收眼底，不過當細貓看見由玻璃打造的「天空甲板」後立即「腳軟」，更自爆自己非常畏高，嘟嘟卻專登捉住他一起原地跳，更笑指細貓嚇到「瀨尿」，認真大整蠱。

之後嘟嘟帶細貓品嘗精緻料理（Fine Dinning），細貓則表示是首次接觸精緻料理，因此對餐桌禮儀毫無頭緒，嘟嘟即教路高級料理要細口品嘗，每道菜亦要配上合適的酒，而細貓則教嘟嘟韓國人飲酒的禮儀，如持酒杯時要用左手按着右手、對前輩更要打側身飲以表敬意，又憶起當年於韓國當練習生7年的生涯，指因要嚴格控制飲食，每天只能吃一條香蕉和一件雞胸，故早已經養成對飲食沒有欲望。之後二人又到了一間尚未開業、以沉浸式藝術作賣點的餐廳試全蟹宴，餐廳四周均以巨型電子屏幕包圍，幻影燈光隨着食物及天氣而有變化，令客人能邊吃邊享受七彩燈光騷，細貓認為環境「靚到好似拍MV咁」，就連經常品嘗高級西餐的嘟嘟亦表示「大開眼界」。