難頂壓力跪低　東山紀之宣布尊尼事務所將改名

盛傳偶像男團的日本尊尼事務所本月7日開記者會，承認已故創辦人Johnny喜多川長年性侵未成年練習生惡行，並向公眾道歉，但拒絕更改由喜多川名字命名的公司名稱，引發外界反彈，不但廣告商連環割蓆，相關贊助節目製作亦受影響，電視台怨聲載道。昨日(19日)深夜，新任社長的東山紀之難頂壓力跪低，發聲明宣布未來公司管理的走向，並決議「更改公司名稱」，意味尊尼事務所創立逾61年的歷史告終。

聲明表示收到了大眾們給予的意見與批評，召開董事會後，確定了未來將改革的方向，包括：「更改公司名稱」、「藤島持有之股份的處理方式」、「受害者補償的具體措施」、「公司及工作人員的未來方向」等，並將於10月2日正式向外界報告。

尊尼事務所一旦改名，旗下以Johnny命名的男團包括「關西Johnny8」(關8)、「Johnny's WEST」等恐怕亦受到牽連，加上商標、子公司名字、銀行戶口等各種資料更改，手續繁多，外界推測至少花逾千萬港元。

此外，人稱「孖池」的59歲日本男歌手近藤真彥，前年因「包二奶」醜聞離開効力超過40年的尊尼事務所後，昨日(19日)出席活動時，雖然避談近期舊公司風波，但揚言今後會再擇日詳談。