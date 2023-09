余香凝7.7磅囝囝出世　最想阿仔飲多啲奶奶

藝人余香凝(Jennifer)與圈外富貴老公結婚後,搬入半億豪宅做少奶奶,二人育有寶貝女Clare,依家家庭成員再添一人,今日(20日)宣布囝囝都出世喇!社交平台宣布喜訊,B仔順利出世,重7.7磅,並分享了一張一家四口手疊手的「全家福」,相當溫馨,再為人母的Jennifer開心寫道:「歡迎嚟到我哋呢個家,我哋每一位都好愛你,家姐仔覺得你好靚,以後佢會成日唱歌畀你聽,你成日都會聽到let it go同a whole new world 。」並hashtag #916,似乎BB係9月16日出世。

Jennifer興奮表示今次生產過程輕鬆,囝囝更令佢喜出望外:「好開心BB已經出咗世喇,成個過程好順利、好輕鬆,第二胎自己都冇咁緊張,所以做手術嗰時,我同先生、兩位醫生都一路傾偈,咁就迎接咗我BB出世喇!同埋佢有7磅7,自己都估唔到。上胎我係谷到自己好肥好肥,係食到自己嘔,今次順其自然反而BB就好大,同埋佢好多頭髮,好意想不到。但最緊要都係健健康康,好開心佢好配合媽咪、好乖,喺醫院已經成功上咗奶,對餵母乳媽媽嚟講係非常之感動。」

佢續大爆老公今次喊得比阿女出世更厲害,因疫情已過,囝囝出世後老公就可以抱BB,因而令平時收收埋埋嘅佢情緒爆發:「一抱到埋身,佢對眼開始紅、想喊,我即刻叫護士幫我拍片影低佢,我見到呢個畫面都好感動。」佢指當BB出世一刻,產房內剛好播住謝安琪嘅《成婚破浪》,令成件事好浪漫!到BB返屋企,愛女Clare亦對細佬寵愛有加,大讚細佬好靚,多次唱歌畀細佬聽,亦未有表現妒忌,令Jennifer感安慰。