余香凝7.7磅囝囝出世　最想阿仔飲多啲奶奶

藝人余香凝（Jennifer）與圈外富貴老公結婚後，搬入半億豪宅做少奶奶，二人育有寶貝女Clare，依家家庭成員再添一人，今日（20日）宣布囝囝都出世喇！社交平台宣布喜訊，B仔順利出世，重7.7磅，並分享了一張一家四口手疊手的「全家福」，相當溫馨，再為人母的Jennifer開心寫道：「歡迎嚟到我哋呢個家，我哋每一位都好愛你，家姐仔覺得你好靚，以後佢會成日唱歌畀你聽，你成日都會聽到let it go同a whole new world 。」並hashtag #916，似乎BB係9月16日出世。

Jennifer興奮表示今次生產過程輕鬆，囝囝更令佢喜出望外：「好開心BB已經出咗世喇，成個過程好順利、好輕鬆，第二胎自己都冇咁緊張，所以做手術嗰時，我同先生、兩位醫生都一路傾偈，咁就迎接咗我BB出世喇！同埋佢有7磅7，自己都估唔到。上胎我係谷到自己好肥好肥，係食到自己嘔，今次順其自然反而BB就好大，同埋佢好多頭髮，好意想不到。但最緊要都係健健康康，好開心佢好配合媽咪、好乖，喺醫院已經成功上咗奶，對餵母乳媽媽嚟講係非常之感動。」

佢續大爆老公今次喊得比阿女出世更厲害，因疫情已過，囝囝出世後老公就可以抱BB，因而令平時收收埋埋嘅佢情緒爆發：「一抱到埋身，佢對眼開始紅、想喊，我即刻叫護士幫我拍片影低佢，我見到呢個畫面都好感動。」佢指當BB出世一刻，產房內剛好播住謝安琪嘅《成婚破浪》，令成件事好浪漫！到BB返屋企，愛女Clare亦對細佬寵愛有加，大讚細佬好靚，多次唱歌畀細佬聽，亦未有表現妒忌，令Jennifer感安慰。