被禁34年後首公開！麥當娜汽水廣告究竟因乜事被禁播？

美國流行音樂女王麥當娜（Madonna）的作風多年來出名大膽踩界，最近樂壇盛事《MTV音樂錄影帶頒獎禮》（VMA）就破天荒公開娜姐1989年為一汽水拍攝的廣告，廣告當年遭禁播。

禁播34年後終於重見天日，娜姐亦有於社交網公開廣告片，並留言解釋廣告當年被電視台禁播的原因：「34年前我為一品牌拍攝廣告嚟慶祝我首歌《Like a Prayer》推出，廣告即時被取消播出。」而她解釋廣告被禁是因為她拒絕更改首歌個MV中她與黑聖像咀嘴或燒十字架的鏡頭。

《Like a Prayer》的MV於當年推出後，因為將性愛及宗教元素混合而惹來外界批評，連梵蒂岡以及多個宗教組織都威脅要杯葛娜姐。MV中娜姐與一名黑人聖像造愛及在焚燒中的十字架前跳舞的情節，後來更要被刪剪才可播映。

據知娜姐當時獲500萬美元（約3,915萬港元）的天價獲邀拍廣告，而個廣告當時於MV推出前一日即1989年3月2日於電視播出過，但後來因MV的爭議而抽起。與MV不一樣，個廣告內容較正常，廣告長達2分鐘，大部分都以黑白鏡頭來拍攝，娜姐與一眾舞者在街頭跳舞，之後娜姐坐在電視機前睇番自己跳舞並手執一罐汽水準備喝。