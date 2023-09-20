【簡潔生活學】智能生活有需要嗎？

AI發展愈趨成熟，人類的生活變得愈來愈依賴智能產品，因為可以慳腦力、體力及時間，無疑是件好事，但購買智能產品，到底是必須還是全世界在追捧而不想落後？若盲目追求的話，會否帶來更多煩惱？

上星期某品牌手機又有新型號登場，追科技或是品牌粉絲，應該早已預訂，過兩天就開開心心收貨。現時智能手機價格，並未因普及而變便宜，新款動輒8、9千甚至過萬元，媲美一部手提電腦，當然功能廣泛，計落亦算合理。

之前有位同事跟我聊起，她買手機不會超過5千蚊亦不會追新款，因為萬一不小心遺失或者被人偷，肯定幾晚睡不着，加上換新機要學新功能、搬資料，實在太花時間精神。即使如此，她認為已經追得上「時代的尾巴」，因為在她認識的人當中，仍有人拒絕用智能手機，要聯絡只能打電話或是電郵，我聽後都不太相信，沒有智能手機的生活可以嗎？因為現在連去茶餐廳，都要用手機落單。

沒有科技產品，對生活或多或少有影響，但重點是：先要清楚自己需要甚麼！就好像智能手機，假如平日都只是打電話、WhatsApp、瀏覽一下社交媒體，不煲劇不打機，的確夠用就好；又或者手機App遙控電器，若你行去開關快過拿手機「篤」，時間效益更大，最重要可伸展下手腳，比起長期坐梳化對着手機肯定更健康；又或者人人推介人工智能煮食爐是家中必備，但你根本不煮食，又何必買來阻地方？每一樣產品或物品，都應考慮個人實質需要，能夠發揮最大功能，否則花了大錢卻大材小用，其實也算是一種浪費吧！

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

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