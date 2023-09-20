姜文杰入院過程全曝光　慘歷地獄48小時才獲治療

秦沛兒子姜文杰患重感冒送院，病毒攻擊耳膜神經導致「耳石移錯位」，聽力受損，左耳能力（聽力）目前只剩15%，現時情況尚未穩定。他昨晚再於社交網發長文，詳細交代病發經過，更公開上白車及入院治療全過程，他憶述於11日開始大感冒，持續至16日晚上突然左耳失聰，一小時內由聽到高頻聲變潛水聲，再一度變為完全失聰，深夜時分天旋地轉，之後瘋狂作嘔，並叫白車入院。

惟入院過程波折重重，他等足5小時才做完檢查及CT scan，但由於周日沒有耳鼻喉專科睇症，下午再到另一醫院又摸門釘，翌日去私家專科診所同樣摸門釘，終再折返醫院，全靠有兩張事態嚴重紙，才終於在下午做到聽力測試及見專科，開到類固醇，即在16晚上失聰起，歷時逾48小時才獲得診治，期間已再有多一樣「耳石」嚴重移位。而最新情況，他仍感頭暈但止嘔藥已生效，又指：「耳白天有15% 聽力，但聽唔到高頻聲，晚上static white noise 噪音好大，加上類固醇影響，兩晚都難以入睡。」

他又感謝太太、妹妹的照顧，以及多位朋友的關心，並表示：「我真係好鍾意音樂，唱歌跳舞亦是我人生好重要的一樣嘢，希望未來呢幾個月嘅治療會幫到我，我會好好休息，加油康復。打類固醇針入耳仔、中醫針灸治療、做耳石復位，總之，一定要好番呀！」他又透露妹妹姜麗文提早送上游泳耳機作生日禮物，相信是預祝他能在10月29日43歲生日時康復。