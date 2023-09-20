黃百鳴勸人便宜莫貪　黃榕喊冤唔係損友：冇教人遲到

黃百鳴、藝人黃榕、張健聲、尹蓁晞、利穎怡、麥皓兒、丘梓謙和名媛傅明憲昨晚（19日）到銅鑼灣出席電影首映，黃百鳴提到此套電影故事講述網騙，內容寫實，屬真人真事，其中用竹籤篤手指一幕，十分殘忍，以前一定不能通過內地電檢，故感覺內地已放寬，寫實故事亦令觀眾有警惕作用。提到最近JPEX事件，他表示幾年前亦有人向他介紹虛擬貨幣，但他不感興趣：「覺得便宜莫貪，邊有咁大隻蛤乸隨街跳。」對於近日推出電影戲票半價優惠，黃百鳴認為是好事，應該繼續推行：「過去幾年疫情，大家已經習慣咗喺屋企，唔出街睇戲、消費，以前80年代午夜場一票難求，依家九點半都開始冇人睇。」

近日黃榕被牽連入藝人薛影儀（阿儀）被公司雪藏事件，昨日黃榕表示與阿儀本身屬友好，對無故被指帶壞阿儀，成為眾矢之的，她大呼冤枉：「畀人話損友我要澄清，唔想背負呢個罪名、食死貓，我從來冇教阿儀遲到，我自己都唔會遲到，話我安排商業活動做義工，個活動都係派禮物畀老人家，我都冇賺錢，係自願性質，做咗1次之後都冇做。」她表示上次約阿儀去大陸玩水，出發前亦有同公司講，當時公司亦冇「詐型」，對阿儀被「雪藏」感到擔心，黃榕稱阿儀需要工作，要努力搵錢，強調沒有玩到心散，她希望阿儀能與公司好好溝通及解釋。

對於無辜牽涉其中，黃榕認為與阿儀是交心朋友，問之後會否避忌與阿儀減少來往？她稱：「唔會，不過之後出去玩會交帶聲。」提到阿儀正在休息，也不忙充實自己，有學鋼琴、英文和烹飪。她指阿儀也沒有因為暫停工作感到不開心，因為沒有危機感，暫時亦沒有經濟壓力。