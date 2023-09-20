張曼玉生日激罕出山拍廣告　親自剖白大談退休生活

女星張曼玉近年半退休，深居簡出甚少公開露面，今日（20日）59歲生日的她，罕有出山有新廣告面世，片中一開始她身穿白色外套紮起長髮，在咖啡店內悠閒寫信，並以普通話配以旁白：「嗯！親愛的，你最近好嗎？很久沒有和你聊天了，很想你。」明顯向一直等待她的影迷「告白」。隨後影片記錄她在巴黎的生活片段，一時輕裝上陣放狗，一時又換上牛仔時尚Look游走藝術展及在街頭穿梭，最後再換上優雅晚裝，與朋友共敍晚餐，全片見她狀態大勇明艷照人，即使近鏡示人皮膚依然零毛孔兼吹彈可破，可見她近年絕對是養尊處優。

她又分享現時的生活狀態：「我這邊一切都很好，日子過得挺充實的。以前的我每天都忙，所以沒有注意到『愛自己』，還好現在也不太晚。每一個人的路也不一樣，只有他自己才知道，哪一個timing是最好的。現在一有空，就會給自己很多me time，和朋友一起也好，自己一個人在吸收周圍也好，都愈來愈感受到，『活在當下』的意思。愛自己是需要時間來培養的，要從內到外都照顧得好，也有可能我真正了解自己了，很清楚自己喜歡甚麼，不喜歡甚麼，明白之後，反而生活就變得更輕鬆，只需要很簡單的東西就會開心。」