張敬軒被粉絲競猜Size　笑言被騷擾：我講緊係手指

歌星張敬軒、英皇集團主席楊受成、楊政龍、與楊諾思在灣仔英皇珠寶為新品舉行記招，吸引過百粉絲到場支持。以代言人身份亮相的軒仔除了親身示範有份設計的首飾，更為擔任司儀的人妻李靄璣戴上頸鏈，軒仔笑說：「掂到你條頸，今晚會收到林奕匡電話。」活動又在網上進行遊戲讓粉絲猜猜軒仔的無名指戒指圍，軒仔笑說：「佢哋對size好敏感，有啲人估20cm，係估手指大少呀。」

已經擔任代言人6年的軒仔開心新系列推出已經斷市，指現在登台會戴齊「架生」一身閃令令首飾，笑言一閃遮三醜。 軒仔11月將到澳洲進行巡迴演唱會，已經有10年沒有到澳洲開騷的他指希望帶給歌迷新鮮陽光感覺，曲目會與美國巡迴不同，又指會為演唱會騷肌騷手臂，視乎現場反應再決定是否除衫，他笑說：「依家encore唔係要求唱歌，係要除衫。」

講到粉絲猜估軒仔手指的size有20cm，若有所指相當爆笑，他笑說：「本來好正路嘅，但係佢哋講講下喺社交網就有啲騷擾我。我都問返佢哋咩size先，講手指呀。」 正籌備演藝學校的軒仔預計今年招生，日前為聯校歌唱比賽擔任評判。問到是否趁機揀蟀，他說：「去見識下先，睇下依家年輕人係咩狀態，都有啲幾有潛質約咗下星期面試，都會親自面試，好似神父咁問心事，點解想入行呀？捱唔捱得苦？同埋好睇好新一輩年輕人好叻，可能關奶粉事，隨便都1米8（身高），如果有志喺呢方面發展，我都會碌盡人情卡，但係入行方法有啲唔同，一定要由幕後做起，要知道所有嘢來之不易，自己都會親自同佢哋上堂。」

問到是否擔任校長？他說：「唔係，我係校工、打雜，我哋唔係有咩文憑，但係就包就業，咁實在啲，無論係做主持、演員、歌手，我哋哋都會推薦。」講到尹光開騒網民希望軒仔做嘉賓？他說：「好呀，但撞咗澳洲巡迴，或者我搞個AI張敬軒現身支持，佢首歌好好聽，我直情覺得好受威脅，多咗個競爭。」