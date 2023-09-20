創意盛宴　「獸」色可餐

動物世界千奇百趣，物種多不勝數，各有不同特徵、習性和寓意，一直以來給人類生活帶來不同層面的啟發，還衍生出各式各樣的創意產物，像來自斯里蘭卡的建築設計師兼3D藝術家Thilina Liyanage，於近期構思出一系列未來餐館，紛紛以動物為造型，讓大家可以好好品嘗一頓創意盛宴。

Peacock Beach Restaurant &Bar

帶有吉祥寓意的孔雀開屏，總是教人期待，而計劃以海灘為據點的「Peacock Beach Restaurant & Bar」，就有着不遑多讓的吸引力。顧名思義，它的造型極像「百鳥之王」孔雀，頭部採用鏤空設計，身軀滿布紋理，雖然沒有絢麗多彩的羽毛，但在燈飾映襯下，呈現出極具層次感的視覺效果！至於餐廳內部以帶有暖意的竹、木為主要物料，營造出舒適、有情調的氛圍。

Turtle Restaurant

見過大海龜爬上沙灘產卵嗎？擬於沙灘建設的高腳屋餐廳「Turtle Restaurant」，正正為大家重塑這幕奇景，還把大海龜的體形變成巨型版呢！它的頭部和四肢均採用鏤空設計，由多個幾何圖形組成的龜殼則是餐廳的上蓋，中間開了一列天窗，方便引入自然光，配合內部的暖色布置和燈光映襯，能給顧客一個舒適又具特色的用膳環境。