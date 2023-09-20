陳凱詠完約後首現身：雙方冇不愉快、冇不和

歌手陳凱詠（Jace）和吳家忻（Kayan9896）今日（20日）一同出席位於尖沙咀的時尚品牌開幕活動。久未露面的Jace終於與前公司「環球唱片」完約，出席首個公開活動，她稱這是「重新出發」一個新的開始，目標是繼續做好自己的音樂：「我嘅本業係音樂，我好掛住現場音樂表演，亦好心急想出歌，透過歌帶出唔同嘅訊息。」

她透露將會成立自己的工作室來接工作：「唔係驚咗同大公司簽約，而係唔同年紀想試吓唔同嘅嘢，咁我依家就想成長多啲，試吓成立自己嘅團隊。」對於傳言Jace會與華納公司簽約一事，她否認並道：「其實呢段時間大家好關心我，我亦都有同唔同嘅前輩請教，不過我想自己學習吓。（咁有冇接觸過華納公司？）應該話有接觸過唔同嘅人，而我亦都去美國逗留咗幾個月，好多時間都係自己一個沉澱吓，諗吓自己想點。」Jace亦指現在正努力為公司「跑數」，未來有望出席更多不同的場合：「電影同埋電視劇都想試㗎，不過呢啲我一直都想玩吓，係興趣嚟，我個人好貪玩。」Jace表示會有已經寫咗好幾首歌，不過就未確定推出時間，希望可以今年推出，依家最主要嘅工作都係想快啲錄音。問及會否想趕在樂壇頒獎典禮前出新歌，她回：「唔會話特別衝住頒獎典禮出歌，會以作品行先。」

至於與前公司的關係，Jace指雙方並沒有不愉快，並就之前有傳出是因「錢」而鬧不和的傳聞持否認態度：「我好多謝以前公司幫我嘅同事，不過我哋有時諗法未必一致，而我亦都唔介意跌吓撞吓，我自己可以學多啲嘢。」Jace希望今年內可以推出新歌。