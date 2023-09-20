吳若希5度控訴老公虛偽　出招引Alex真面目現形

由黎諾懿及陳敏之主持的無綫實驗性真人騷《爸知弊！你嚟湊吖！》最新一集請來吳若希（Jinny）與老公Alex及仔仔搏啜擔任嘉賓，Jinny與Alex出名水溝油，兩人上演「史密妻決戰史密夫」，全程爆笑！Jinny在自己提供的生活短片中已忍不住直斥Alex是「虛偽嘅老竇」，去到拍攝現場，Jinny再5度控訴老公「扮嘢」及「虛偽」。Jinny解釋Alex私下是嚴父，但在鏡頭面前卻刻意扮溫柔，更一度以電話對話玩踢爆：「你點解把聲要咁呢？你用番你平時同我講電話把聲先。」

Jinny又將行動升級，要求製作組扮熄機窺探老公真實面目，放下戒心的Alex果然進入嚴厲Mode，眼神凌厲度兼黑面指數level up，Jinny見狀即大叫：「你睇吓佢對住個仔！」真面目盡展現的Alex向諾懿坦承自己是家中惡人鐵證：「工人同阿媽話佢一唔食飯，佢哋就會話『爸 B鬧喇』，有一點我一定鬧得好勁嘅，就係食食吓飯隻叉或湯匙跌咗落地。因為我細個家規好嚴，食嘢唔可以嘈，跌嘢落地就打，食飯有剩喺碗，係淨一粒打一藤。」

其後Jinny狂數老公三宗罪：「永遠冇手尾」、「好論盡」、「污糟邋遢」，拍攝期間，Alex缺點現形忘記食飯前要幫「搏啜」洗手，Jinny隨即致電「試探」對方，Alex為怕激嬲老婆，不經思索便撒謊。

另外，製作組為了給黎諾懿驚喜，秘密安排其太太Nicole及兒子小春雞參與錄影，原來小春雞數口甚精，為了避開進食討厭食物，竟想出與爸爸講數，Nicole亦忍不住感嘆：「講數最叻，佢最鍾意講數！」又笑指小春雞似足爸爸勁麻甩：「我個仔食飯係衰少少，係麻甩啲。」陳敏之聞言即追問：「遺傳？」Nicole 笑笑口謂：「唔係遺傳，係有樣學樣。」