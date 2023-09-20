創作才女溫碧霞又有新作　親揭入行經歷

藝人溫碧霞（Irene）籌備超過5年劇本，監製並主演身份，拍成自傳式電影《我們的十八歲》即將上畫。今日她重返成長地調景嶺受訪，坦言充滿回憶：「細個時陳玉蓮住喺我隔幾間屋，仲有關之琳、王小鳳及惠英紅都喺呢度大，我細個仲見過周潤發送陳玉蓮返屋企。（請佢哋睇首映？）好主意，不過驚好多都唔喺香港，但可以嘗試聯絡。」

Irene自言小時通山跑，活像一個男仔頭：「當時交通好唔方便，幫媽咪買棵葱都要行半粒鐘。爸爸管得我好嚴，淨係要我咁做咁做，依家梗係知佢錫我啦。試過佢打咗我一巴，14歲時我離家出走，喺街撞到文雋同黎大煒，於是我返屋企同雙親講，當時爸爸講明唔贊成，但媽咪因為錫我，含住眼淚幫我簽約，仲同文雋佢哋講要好好睇住我。」她又提到父親離世一幕亦改編搬上大銀幕，感性表示惦念雙親，禁不住淚如雨下，一度要中斷訪問。

談到戲中描述她與李麗珍的友誼，Irene透露：「我哋同期出道，一齊拍戲，雖然中間有唔開心，而且近年少咗聯絡，但友誼就係咁，同埋呢部戲講我哋咁細個入行，作為女演員面對嘅困難，真係充滿回憶。」

場地提供：將軍澳風物汛博物館