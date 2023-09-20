李麗霞舉行慈善音樂會　葉童驚喜現身力撐

李麗霞（黑妹）幾年前患上肺癌，康復後希望用生命影響生命，今日（20日）在灣仔舉行音樂會記招，宣布10月30日舉辦1場慈善音樂會，她會將收入不扣除開支全數捐助支持癌病兒童，幫助有需要的人。音樂會邀請了好友拍檔韋綺姍、彭家麗外，還有一班《中年好聲音》歌手龍婷和羅啟豪等演出，黑妹表示今次亦是首次三代同堂騷，她的女兒和孫兒將同台表演，今日記者會上葉童都有現身，原來黑妹的女婿是葉童姻親，黑妹隨女婿稱號葉童做三嬸，認真有緣。

黑妹對只演一場直言不夠喉，也想多演一場，對首次舉辦慈善騷，由構思籌備這半年時間，過程十分辛苦，感到大家好疼錫她，十分感動：「見到咁多朋友支持，頭先感動得到想喊，啲朋友每人捐1萬元，成件事就好舒服。第一次同女及孫同台，好有紀念回憶，自己當時有病，女照顧我好辛苦，想出一分力去幫助人。」今次開騷會當作開Party般，希望大家開開心心。彭家麗表示除了3人合唱外，又會與黑妹合唱，韋綺姍呻醋搞笑說：「你哋有得合唱？有冇搞錯呀！」黑妹笑稱這3人女團組合希望繼續下去。

羅啟豪與「小龍女」龍婷去年參加中年好聲音由彭家麗任導師，羅啟豪表示今次終第一次和導師合唱感開心，感覺會大不同。龍婷表示期待3人合唱，相信會好特別。提到早前為宣傳她演唱會part 2，重回到她發迹地旺角西洋菜街Busking，她稱：「我喺旺角由2017年4月開始，唱到2018年7月結束，5年冇返去唱，好多街坊都認得，隔左咁多年好感觸。」