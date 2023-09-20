Frankie音樂劇獲隊友撐場　力讚其表現出色

由男團MIRROR成員Frankie、強尼、黃靖程及馮志佑主演的音樂劇《大象的告別式》，優先預演場及首演上映後，獲得一致好評。昨晚第二周首場演出，Frankie的隊友呂爵安（Edan）、Stanley及Jeremy、蘇玉華及潘燦良等都來欣賞。

Edan、Stanley及Jeremy力讚首次主演音樂劇的Frankie表現出色，Edan分享道：「支持Frankie！四位演員整場表演都傾力演出，當中的情感爆發絕不容易。」Stanley表示：「劇情很感人，而且好滿意Frankie的表現！」Jeremy則表示：「《大象的告別式》十分感人，故事情節觸動到我，讓我感同身受。真的非常精彩，值得入場欣賞！」

縱橫舞台、電影及電視的多棲演員蘇玉華則特別欣賞馮志佑的演出：「一直都覺得馮志佑值得擁有更多！看完《大象的告別式》我更加確認這個想法！今晚舞台上的馮志佑演得唱得跳得、揮灑自如、節奏極佳，像一個魔術師般吸引了所有觀眾的目光，是我歷來看過他最有得發揮亦發揮得最好的一次，仲要高大有型靚仔，公平咩？完場時，全場觀眾都為他熱烈歡呼喝采，真為他高興！」