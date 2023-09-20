梁思浩通靈節目添食　攞過國際獎項唔怕有壓力

藝人梁思浩、王嘉慧、陳懿德今日（20日）出席《通靈之王2》的拜神儀式。鑑於上一季的《通靈之王》節目收視不但穩座myTVSUPER重播節目第一名，更在「2023年紐約電視電影節」中獲得「最佳綜藝節目」獎項，於是決定今年再拍第二季，並繼續由王嘉慧及新加入「東張女神」陳懿德兩位美女陪同梁思浩一齊主持《通靈之王2》。

梁思浩指這次拍攝沒有壓力：「因為已經攞咗國際獎項，今次只需要努力做好就得。」亦指對外界的流言蜚語表示不擔心：「因為我哋呢個節目係得國際認可，而且我哋每一集都有個大理念，係教大家做好人，香港人係聰明人，我好想將觀眾嘅視野帶去國際化。」

新一季的節目將邀請來自不同國家的異能人士攜帶動物參與節目，並且還會邀請那些並非天生具備通靈能力的人士參與節目。而新加入的主持陳懿德就表示自己在拍攝有私下去拜神並帶上水晶手鏈來辟邪，並表示：「拍攝之前係會有啲驚，但我更驚冇工開。」而與思浩有合作經驗的王嘉慧亦有帶水晶手鏈並讚思浩其實人很好：「跟住思浩拍嘢係可以學到好多新知識，因為去年係我啱啱選完港姐入行，思浩就教我店樣去主持一個節目。」王嘉慧及陳懿德亦笑稱：「思浩拍攝前會同我哋講唔好遲到，佢好惡。」她們更齊齊大嘆由於拍攝這個節目必須在晚上，所以已經通宵拍攝了一個月：「差唔多由下午四點拍到朝早六點。」思浩更爆電視台主動增加薪酬讓他拍攝，亦透露現在有與其他公司合作拍攝節目。