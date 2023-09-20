許恩怡挑戰演懷孕少女　慘遭歧視與欺凌

息影女星柏安妮女兒許恩怡今日（20日）在馬來西亞出席新片《搖籃凡世》開鏡儀式，尚有廖子妤（Fish）與袁富華（Ben）、當地演員蔡寶珠與陳美玲等。日前已飛抵當地準備拍攝的工作的恩怡，直言有一定難度，幸遇到前輩級的Ben哥與Fish，希望可從中偷師：「我好尊敬佢哋，呢幾日都有觀察吓Fish工作，見到佢喺每一項工作、細節上都好投入落去，好值得學習。」

電影中她飾演懷孕少女，經歷從未經歷過的歧視與欺凌，她為角色做足功課：「呢個少女經歷咗好多嘢，遇到好多男人嘅唔尊重，對佢好唔公平，所以心裏面有好多怨恨，導演叫我演嘅時候眼神都要充滿一種怨恨，內心好沉重，要代入去係有啲難度。」

她私下跟導演研究，了解角色背景，更度身訂造了一個角色的MBTI（人格分類指標），她說：「咁樣我對佢嘅性格會熟啲，我講說話嘅語氣、表情、姿態都會好影響到嘅，我會練熟啲對白，就算唔係我嘅都會讀熟佢，因為要講馬來西亞口音嘅廣東話，劇組好好，錄咗音畀我每一日可以練習。」將在當地度中秋節的她笑言首次品嚐榴槤的美味，她說：「我會喺呢度食榴槤月餅度過。」