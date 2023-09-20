貼身又好色　專教性知識

雖然喺訊息爆炸嘅時代，但係好多人仲係性知識貧乏。AV業界資深人士神仙乙對此表示認同，仲話不諳性知識亦唔緊要，最重要係搵個合適嘅人選去請教，好似喺日本寫真界嘅「家庭教師系列」中，由女優飾演嘅家庭教師就最樂意向怕醜仔同青頭仔傳授性知識，更加喺床上親身指導添！

床技特訓

喺片廠ABC出品嘅《對苦惱的童貞生徙進行魔性接吻》入面，大雄性格怕醜又內向，所以第一次同女仔拍拖淆晒底，就算好想同對方上床都唔敢做主動，更擔心自己表現唔好，滿足唔到對方。而大雄就將呢啲苦惱話晒畀家庭教師藍芽瑞季聽，於是瑞季同佢嚟個床上技巧特訓，親自同大雄上床練習各種招式。而喺過程中，兩人都感到甜蜜同興奮，漸漸大雄變得大膽又好技術，帶畀瑞季高潮一浪接一浪！

研究快感

於Moodyz推出嘅《家庭教師用口作獎勵》當中，小栗美由係一位家庭教師，佢除咗有學識，對於男人嘅架生相當感興趣同有研究，所以同男生補習嘅時候成日都提起呢個課題，搞到好多男生都好有興趣參與研究兼從中學習！而美由當然好樂意咁親自研究一下，對方嘅架生有幾大及持久力有幾強啦，有時為更有效率，佢叫埋幾個男生一齊加入戰團，嚟個激情3P同4P，從而了解埋快感如何產生呢個題目添！

另類獎勵

同樣由Moodyz製作嘅《對成績進行徹底管理的家庭教師》，講述森下悠莉上圍豐滿，成日着低胸裝上門補習，搞到啲男仔個個都唔可以專心學習。咁點算呢？為咗提升佢哋嘅成績，悠莉設計好一個獎勵計劃，只要達到成績，得到嘅獎勵就會逐步升級，由悠莉提供手作仔開始，再去到口舌服務，最後就可以床上肉搏，更加可以打真軍兼中出收場添！有咁誘人嘅獎勵，班男仔個個都發奮令成績火速上升，最後成功獲得悠莉嘅終極中出獎勵！

簡評

冇人一出世都識行路，搵個有實力嘅名師教授自己各種知識同技巧，更可以話有助於達上成功之路！而今日為大家介紹嘅「家庭教師系列」，當中嘅女優個個都床技一流，夠晒資格教出一位床上高手！喺3部作品中，本仙最鍾意藍芽瑞季主演嘅《對苦惱的童貞生徙進行魔性接吻》，因為瑞季冷艷迷人，而且散發出姊系氣息，扮演家庭教師相當合適，佢教導男仔各種技巧嘅時候，動作熟練且循循善誘，令觀眾睇到都想學埋一份呀！