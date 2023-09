藝人湯令山(Gareth. T)與Moon Tang(鄧凱文),被視為新一代樂壇的金童玉女。感情一向要好的2人,最終走上了分手這條路。近日,湯令山推出新歌《let me know》,昨日他在社交平台分享花絮片段,寫上「i broke up 2 month ago(兩個月前分手了)」 。粉絲以為是新歌的宣傳手法,但湯令山則留言表示「it’s true we broke up……..」(我們是真的分手)。之後,有留言指湯令山絕非boyfriend material,並希望Moon安好,湯令山亦有以英文回覆:「她應該不錯,我仍然需要一些充滿愛的教程。」似在承認自己做得未夠好。湯令山與鄧凱文拍拖兩年多,不時在社交平台放閃,又以情侶檔出席活動,曾被視為新一代樂壇金童玉女。惟近月二人漸漸發現性格不合,經商議後決定和平分手。