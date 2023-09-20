Paula Saenz墨國旅遊精　魔力爆棚

墨西哥著名嘅嘢有好多，但數嚟數去都數唔到索女？其實當地亦盛產唔少性感女網紅，其中就有呢位身材玲瓏浮凸，兼喺網上極具人氣嘅Paula Saenz喇！

滿足眼球

有人話睇得性感網紅多，唔止可以欣賞到世界各地唔同國家嘅性感女郎美態外，亦能從佢哋嘅火辣自拍照中，欣賞到唔同地方嘅風景。如果係咁嘅話，呢位出生於墨西哥米卻肯州莫雷利亞嘅性感女網紅Paula Saenz，佢嘅性感自拍照可能一次過滿足到你！

未聽過莫雷利亞呢個地方？位於海拔近2千米高原，不但係該州首府，更早喺公元7世紀已出現人迹，之後喺15世紀經西班牙殖民者發展，不但令城市充滿西班牙風格嘅建築物，更因大量用上當地盛產嘅粉紅色砂岩關係，而被喻為「粉紅城市」。作為旅遊精嘅Paula Saenz，既然身處呢個喺1991年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產嘅城市，梗係有唔少自拍啦，不過就算對古城冇興趣，齋睇阿妹嘅索爆外形已經夠吸睛啦！

逾365萬粉絲

本身係模特兒嘅佢，擁有中美洲女郎嘅樣貌固然夠迷人，加埋前凸後趷嘅火辣身材及性感衣着，更係令人目不暇給，尤其係嗰對天然D奶，加上渾圓堅挺嘅美股，嗰種魔力真係睇到男士流晒口水，難怪佢兩個社交網合共有逾365萬粉絲，人氣真係超勁！

有趣嘅係，據Paula Saenz稱從來未諗過會成為性感網紅，原因係佢對自己嘅身材冇乜自信，及至有次佢喺加勒比海旅遊時，將比堅尼相分享出嚟後，網民激讚佢嘅身材相當吸引，為佢打下一支強心針，令佢嘅自信心大增，更因此獲得唔少泳衣廣告嘅拍攝機會，近年自信心爆棚嘅佢更開設埋OnlyFans帳號，為粉絲獻上更大尺度嘅火辣寫真，必定睇到大家舉旗致敬！

Profile

出生地：墨西哥

身高：166cm

三圍：34D-24-35

稱Paula Saenz做旅遊精絕不為過，皆因佢嘅足迹唔單止遍及南北美洲同歐洲，近年迷上杜拜嘅佢，更係喺當地住咗幾個月之餘，仲幾乎日日出海玩，真係爽呀！想睇到佢更多自拍照，就要Click入其社交網喇！