【是日通勝】

農曆八月初七

癸卯年 辛酉月 壬午日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上9時至11時

凶時：上午5時至7時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：祭祀、捕捉、理髮

忌：動土、嫁娶、開渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：18、24、38

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：健康響警號，要注意多菜少肉，切忌偏食。

金牛座：抱持一顆謙卑的心，可從別人身上獲啟發。

雙子座：笑口常開有助改善健康，勿再愁眉苦臉了。

巨蟹座：財運好到極，趁機多做好事，利人又利己！

獅子座：別採用旁門左道的方法，做事要腳踏實地。

處女座：不夠主動是大忌，有可能令伴侶產生誤會。

天秤座：心態正面可帶來好運，遇到麻煩也不用怕。

天蠍座：身心狀態好，但切記長時間玩手機易傷眼。

人馬座：遇上疑難必須問個明白，謀事忌自作聰明。

山羊座：愛情運很好，跟伴侶相處融洽，甜在心頭。

水瓶座：工作上最好保持低姿態，安守本分勿惹事。

雙魚座：財運糟糕，別再胡亂花錢，否則後果自負。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）羊 財運旺

（跌）鼠 壓力大

鼠：是日沖煞，身心狀態差，生活壓力大。

牛：身邊多小人，謀事受阻，易陷入困境。

虎：獲貴人提攜，事業發展有望蒸蒸日上。

兔：手忙腳亂，生活一團糟，心情差到極。

龍：事業發展順心如意，距離成功非常近。

蛇：不適合做任何決定，有機會出現誤判。

馬：諸事不順，情緒低落，易陷惡性循環。

羊：求財機遇多，謹記一分耕耘一分收穫。

猴：心態正面，處變不驚，做起事快靚正。

雞：面對誘惑要冷靜，以免被爛桃花所傷。

狗：事業運強，工作效率高，上位不是夢！

豬：有化危為機的本事，工作表現受讚賞。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

怎麼判斷一間房子是否「乾淨」？

陰氣重的房子容易影響宅主和家人各方面的運勢，很多人在購買或租住房子前，往往會邀請玄學家來看風水，以求心安。除此之外，利用以下方法能讓你初步判斷一間房子是否「乾淨」。

方法1.留意光線陰暗

光線陰暗的房子，家具或牆壁容易受潮發黴，情況嚴重會影響室內的風水氣場。在風水學上，陰暗的房屋陰多陽少，房屋本身不能夠積聚足夠的陽氣來維護主人，反而會導致室內的寒氣過重，盜泄主人的陽氣，因此在購房或租房前，可以通過光線的強弱程度來分辨。

方法2.帶狗或貓進去

貓貓和狗狗是靈性非常高的小動物，牠們對陰氣的敏銳度比較高，輕則狂吠提醒主人，重則直接攻擊。如果狗狗剛進房子有異常反應，如恐懼、不安，狂吠，那就是狗狗在給你的一個信號了。貓同樣是有感覺的，能甄別一切不乾淨的東西，把貓貓放在新房裏，看看牠是不是躁動不安？如果是，盡量遠離這個地方。

方法3.憑藉第一感覺

人的第一感覺好重要，進入一間房子後，即使房子的格局看起來清爽，或布局恰當，但就有種說不出的壓抑感和不適。那麼你要相信自己的第一感覺，這樣的房子多半是不乾淨的，盡量不要購買或租住。如果因為價格便宜而入住，很可能出現一些不好的事情，影響心情和運勢。