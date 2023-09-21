星玄︱開公司輕鬆收百萬！麥明詩真空露半球慶祝

9月21日係國際和平日，旨在建設同慶祝和平嘅日子，係1981年由聯合國大會所設立。今日亦都係農曆八月初七，適宜祭祀、捕捉、理髮，最旺生肖係羊，屬羊嘅人求財機遇多，記得一分耕耘一分收穫。十優港姐麥明詩就係屬羊，雖然佢已經淡出娛樂圈，但風頭依然咁勁，衣着仲愈嚟愈大膽，早排佢出席活動，就着上一條超高衩吊帶連身裙，唔單止大騷美背，仲露出修長美腿，重點係真空上陣，從側身睇酥胸半露，接近走光邊緣，性感指數爆燈。

作為商業顧問嘅麥明詩，近期更踩過教育界，獲傳承教育集團委任為非執行董事，收取董事袍金每年36萬港元，而麥明詩旗下「老麥工作坊」更與傳承教育集團訂立顧問協議，收取每年100萬港元，換言之合共年收136萬，認真叻女，今日求財機遇多，不妨喺事業上再下一城啦。至於屬龍嘅人，事業發展順心如意，距離成功非常近。

今日嘅幸運星係巨蟹座，財運好到極，趁機多做好事，真係利人又利己。何泳芍就係巨蟹座，擁有一身健康膚色，又熱愛運動嘅佢，之前竟然為咗工作，一星期做6日Gym，但係唔好彩搞到肌肉發炎，連腳都伸唔直，唔單止周身傷，仲因為咁而要推Job，搞到心情勁低落，但之後佢就學識咗循序漸進做Gym，同埋愛惜身體都叫做因禍得福，向來鍾意玩水上運動嘅佢，近排去咗沙灘玩，仲着住紫色三點式，盡顯34D澎湃上圍，粉絲見到都心心眼，今日你財運好到極，繼續保持健康體態，一定會愈嚟愈多Job搵上門。另外山羊座愛情運好好，同伴侶相處融洽，甜在心頭。