王大陸新歡曝光　戴情侶手鏈高調出巡

台灣男星王大陸月前傳出劈腿疑雲，跟他拍拖3年的馬國女神蔡卓宜獨憔悴。近日爆出他帶同疑似小三會合「男神團」在新加坡開P，更光明正大出巡兼晒情侶手鏈。

32歲的王大陸憑電影《我的少女時代》走紅後，去年底認戀已發展2年的馬來西亞女神蔡卓宜，人前人後不時放閃，更一度傳出見家長準備結婚。不過，3個月前有指他們情浪翻波，除了互相取消社交網關注，又傳男方背同居女友帶長髮女子遊花蓮，但兩日後又見他出動跑車載蔡卓宜出街拍拖，至晚上才雙雙返愛巢，惹來王大陸一腳踏兩船之嫌。

戴同款手鏈

2人一直未有宣布分手，但這段關係至近日再有突破性發展，皆因有網民拍得王大陸現身新加坡F1賽車活動後的派對，同場有台星陳柏霖、新加坡歌王林俊傑、曾涉毒的柯震東及房祖名、還有2月才出獄的韓團Big Bang前成員勝利。燈紅酒綠，當中與王大陸同樣身穿白衣，而且全程形影不離的長髮女子特別惹人注目，2人更被發現戴上同款手鏈，關係不淺！

其實早在派對前，有網民就拍得該女子與王大陸、柯震東及陳柏霖在新加坡機場搭電動代步車，似乎新歡已融入王大陸的朋友圈。當時陳柏霖、柯震東分別坐車頭及第二排，王大陸則與長髮女子孖住坐車尾，見到粉絲拍片時亦毫不避忌，對鏡頭報以微笑及揮手打招呼。

蔡卓宜低胸蒲頭

「#王大陸蔡卓宜疑分手#」這個話題登上內地熱搜，有傳王大陸移情別戀，與蔡卓宜結過婚及經常「變樣」有關。王大陸的新歡亦被起底，原來她是台灣主播，藝名「沐軒」，正是7月與王大陸同行遊花蓮的女子，因外貌跟蔡卓宜有幾分相似，故曾被認錯是正印女友。至截稿為止，王大陸及蔡卓宜未有就傳分手一事作回應，但女方日前出席北京時裝周活動，穿紅色低胸連身裙睇騷，面帶笑容未見異樣。不少網民替她不值，覺得速撇渣男亦是好事。