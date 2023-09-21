模特兒財富榜出爐　Gisele竟然不及過氣模特兒咁富貴

模特兒出名收入高，近日有傳媒就公開模特兒財富榜，正當大家以為國際現役超模如巴西超模Gisele Bundchen及美國人氣真人騷家族Kardashians成員Kendall Jenner會名列前茅排首位，但結果卻出人意表！

據統計原來「全球最富有模特兒」是美國前超模Kathy Ireland，現年60歲的她不是靠當模特兒發達，而是退下天橋後做商人而置富。她除了是企業家之外，亦是女演員及作家。她全靠自己努力而成為「模特兒界富婆」！她在「股神」巴菲特（Warren Buffett）建議下於1993年成立自家品牌kathy ireland Worldwide （kiWW），目前她的身家高達42億港元成為最富有模特兒。

而僅次於Kathy排次席就是另一前美國超模57歲的仙蒂歌羅馥（Cindy Crawford），估算她的身家高達31.2億港元。她除了於80及90年代雄霸模特兒界之外，亦與老公拍住上搞生意。此外，去年失婚後回歸模特兒界的巴西超模Gisele Bundchen亦以31.2億港元身家同樣排第2位。43歲的Gisele曾於2000年以2億港元與國際內衣品牌Victoria's Secret（VS）簽下合約。

至於其他入圍的「富模」還有德國前主持現轉行做電視主持人的Heidi Klum，她以12.5億港元身家排第5位。而另一前模特兒主持人Tara Banks亦以7億港元身家排第7位。值得一提就是10大「富模」位置之中，竟然兩位「神枱級」英國超模娜奧美金寶（Naomi Campbell）及姬摩絲（Kate Moss）分別排第8位及第9位「低位」。至於美國人氣超模Kendall Jenner就以27歲殺入榜排第10位，成為「10大最富有模特兒」之中年紀最細的一個！